El propietari d'una floristeria de la ciutat denuncia amenaces de mort

Ahir al matí es va tornar a trobar l’aparador de l’establiment ple d’oli de motor. Era la quarta vegada.

Actualitzada 10/02/2017 a les 07:31

Un altre ensurt a la floristeria Monceuau Fleurs de l’avinguda Prat de la Riba. I és que, el propietari, Alfonso Rodríguez, es va trobar, ahir al matí, l’aparador de l’establiment ple d’oli de motor utilitzat. Aquesta és ja la quarta acció vandàlica contra la floristeria i la segona d’enguany. La primera va tenir lloc durant la campanya de Tots Sants, el novembre passat. El propietari, Alfonso Rodríguez, assegura que «no només ruixen l’aparador o desmunten el mobiliari, també he rebut amenaces de mort».



Segons els Mossos d’Esquadra, hi ha una investigació oberta. Rodríguez espera que es pugui solucionar aviat, «ja que tant la meva família com les treballadores vivim amb por. Per això demanem a la policia que busqui solucions», assegura el propietari. Rodríguez sospita que els atacs tenen a veure amb l’incendi que va tenir lloc el passat mes d’agost a l’aparcament de motos de la plaça Verdaguer, en el qual es van cremar una desena de vehicles. «La meva moto va ser la més afectada. Això em fa pensar que la persona que m’amenaça és la mateixa que va provocar l’incendi», assegura el propietari de la floristeria Monceuau Fleurs.



Rodríguez assegura haver posat, com a mínim, una desena de denúncies. «Cada setmana em trobo alguna cosa diferent. Fa uns dies em van posar petroli al pany», assegura. El propietari creu que aquests actes vandàlics i amenaces de mort rebudes podrien estar motivades per la relació amorosa que va començar fa un temps amb la seva actual parella.