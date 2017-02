El Port de Tarragona lliura el VII Premi d'Investigació

El treball premiat ha estat El Port de Tarragona durant la postguerra (1939-1952). Reconstrucció i eixamplament en temps difícils, de Sergio Serrano

Sergio Serrano Sánchez, llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis Històrics, és el guanyador del VII Premi d’Investigació Port de Tarragona. L’acte de lliurament del premi s’ha dut a terme aquest 10 de febrer i el guardó ha estat entregat per la directora de Comunicació i Imatge del Port de Tarragona, Montse Adan.



En aquesta edició del premi portuari han concursat nou treballs. El guanyador, per unanimitat, és el projecte de recerca El Port de Tarragona durant la postguerra (1939-1952). Reconstrucció i eixamplament en temps difícils.



El jurat del certamen format Montse Adan Domènech, directora de Comunicació del Port de Tarragona, Coia Escoda Múrria, responsable de l’Arxiu del Port de Tarragona, Andreu Muñoz Melgar, director del Museu Bíblic Tarraconense, Jordi Piqué Padró, cap del Servei d’Arxiu i Documentació de l’Ajuntament de Tarragona i Quim Vendrell Moreno, coordinador de Publicacions del Port de Tarragona, va concedir el premi el passat 31 de gener.



El guanyador disposa de 12 mesos per a completar el treball que serà publicat en el segon trimestre del 2018 dins la Col·lecció Saturnino Bellido de les publicacions del Port de Tarragona.