El Centre Cívic de SPiSP no té assistent social des de fa cinc mesos

L'Ajuntament reconeix la lentitud però assegura que en breu hi posarà remei

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 19:09

El Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau no compta amb assistent social des del mes de setembre. Arrel de la queixa d'una usuària, el 'Diari Més' ha pogut conèixer que aquesta situació no tan sols és real, sinó que també esdevé una gran problemàtica per a la gent del barri.



Encarna Colomina Ferrer deixa clar que «hi ha assistents socials, però només destinades a persones grans, no per gent» amb els problemes que ella pateix. Colimina explica que «no tots ens podem espabilar per realitzar les tasques que fa l'assistenta social. Jo mateixa he hagut d'anar a demanar alimeants a Càritas i a Creu Roja». A banda, també s'ha hagut d'ocupar d'altres tasques, com demanar ajuda per talls de llum o per no quedar desnonada, ja que ho està passant malament.



Ella explica que «m'he anat a queixar fins a cinc vegades a l'Ajuntament en nom de diverses persones de Sant Pere i Sant Pau, però em diuen que no poden fer-hi res, i que si no fem pressió no faran res per poder substituir a l'assistent social».



Des del consistori han assegurat a aquest diari que aquesta situació depèn del Departament de Recursos humans i que, per tant, els tràmits aniran «més lents».