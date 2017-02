Els Mossos d'Esquadra identifiquen el suposat agressor, d'origen africà, però no el detenen

Actualitzada 10/02/2017 a les 11:36

Agressió a un vigilant de seguretat a l'estació de tren de Tarragona. Els fets van ocórrer aquest dijous a la tarda quan, segons fonts del sindicat de vigilants de seguretat de Renfe, un noi pretenia pujar a un tren sense bitllet en direcció a Barcelona. Dos vigilants, que una estona abans ja l'havien fet baixar d'un comboi a Alfatulla pel mateix motiu, li van recriminar que volgués fer el mateix i li van impedir d'agafar el tren. Aleshores el jove, d'origen africà, hauria reaccionat de forma agressiva i va llençar el mòbil contra el terra. El sindicat sosté que va donar un cop de puny a la cella d'un dels vigilants i que el segon, en intercedir, es va fer mal a l'espatlla, però segons l'atestat de Mossos d'Esquadra va ser una tapa trencada del mòbil la que va impactar contra la cara del vigilant. Aquest va patir un trau pel qual va haver de ser atès in situ per un equip mèdic.



Després de rebre trucada dels mateixos vigilants de seguretat, els Mossos es van personar al lloc dels fets, on van identificar el noi, si bé no va acabar detingut. A hores d'ara tampoc s'ha presentat cap denúncia contra el suposat agressor que, segons el sindicat, podria dedicar-se a la venda ambulant.