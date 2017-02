Sanitat dóna la raó a la infermera de Torreforta i sanciona a MC Mutual

La seva advocada espera que el Col·legi de Metges obri un expedient a quatre professionals

El Departament de Sanitat ha donat la raó a la infermera tarragonina Cristina Díaz, qui batalla als jutjats perquè li reconeguin una incapacitat laboral absoluta, segons ha transcendit. La tècnic en infermeria de l’Hospital Joan XXIII va quedar invàlida per una presumpta mala praxi després de patir un accident laboral.



El Departament de Sanitat ha imposat una sanció greu de 3.006 euros a l’entitat Mutual Mitad Cyclops (MC Mutual), va informar a Diari Més l’advocat de la infermera de Torreforta, Joan Miquel Moragues.



La resolució, signada pel conseller de Salut, Antoni Comín, estableix que «la instructora de l’expedient considera provat que MC Mutual, en el seu centre del carrer Alguer, de Tarragona, va realitzar l’activitat assistencial prestada a la senyora Cristina Díaz sense prendre totes les precaucions i controls exigibles a l’activitat consistent en què va deixar d’utilitzar recursos propis o aliens, de més complexitat o més nivell, per continuar tractant a la senyora Díaz, fins trobar una possibilitat de millora com a mínim dels símptomes i signes que la pacient presentava». «En canvi –afegeix–, el centre va donar per esgotades les opcions terapèutiques, malgrat la va seguir visitant, sense plantejar-se la continuïtat de l’assistència en una altre lloc més especialitzat».



Moragues va manifestar que «no és fàcil que sancionen una mútua i aquesta és una bona notícia pel fet que hagin imposat una sanció per possible negligència mèdica a una pacient». Aquest fet «dóna opció a la corresponent reclamació patrimonial, per funcionament anòmal de l’administració».



L’advocat de Díaz va remarcar que la sanció obre les portes a què es declari una incapacitat laboral absoluta. Cristina Díaz ja té concedida la incapacitat laboral total. «La diferència –va dir el lletrat– és que la incapacitat laboral estableix que no pot treballar com a infermera, i l’absoluta que no pot treballar en cap ofici». La diferència pot notar-se, també, «a l’hora de cobrar una indemnització que dependrà de l’actuació mèdica». Moragues va indicar que, a partir dels 3.005 euros, «la sanció és greu», fet que «cal remarcar».



D’altra banda, l’advocada Núria Paris Ribé va informar que «hem presentat una denúncia davant el Col·legi de Metges contra quatre professionals, amb la voluntat que els obri un expedient sancionador o disciplinari». «No pot ser que ningú es faci responsable de la sanció», va dir.