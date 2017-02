Neix una càtedra per tractar els beneficis de la fruita seca

Difondrà el coneixement sobre els efectes del consum de la fruita seca

La Càtedra URV–World Forum for Nutrition Research (WNFR) sobre Fruita Seca neix amb múltiples objectius relacionats amb la recerca i la difusió del coneixement a nivell internacional en relació als beneficis per a la salut de la fruita seca i dessecada.



Entre els objectius més importants de la nova càtedra destaquen la difusió del coneixement sobre els efectes del consum de la fruita seca (i fruita deshidratada) en la salut i la nutrició. A més, assessorarà als professionals i institucions del sector de la fruita seca en temes de salut i nutrició, així com en l’avaluació de projectes internacionals d’investigació sobre aquesta matèria.



També pretén col·laborar en diferents publicacions del sector i participar en conferències, cursos, seminaris i jornades en l'àmbit internacional.