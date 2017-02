Mor d'un infart María Isabel Negueruela, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona

Ha mort aquest dijous a la matinada a l'edat de 49 anys

Últims actes oficials de María Isabel Negueruela

Mostres de condol a les xarxes socials

El meu condol a la família, al seus companys i al consistori per la mort de la regidora de Tarragona María Isabel Negueruela. https://t.co/Qqd7HUZAjf — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de febrer de 2017

Consternats per la sobtada mort de la consellera @m_negueruela, expressem el més sentit condol a la família, amics i companys de partit. DEP pic.twitter.com/s31enfY6eN — Ajuntament Tarragona (@TGNAjuntament) 9 de febrer de 2017

Consternado por el repentino fallecimiento de nuestra compañera @m_negueruela concejal de deportes de Tarragona del @PPCatalunya. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 9 de febrer de 2017

Apenat per la mort de la companya de consistori Maria Isabel Negueruela.El meu condol sincer a la família i als militants del Partit Popular — Pau Ricomà (@pauricoma) 9 de febrer de 2017

Encara sense poder-me creure la sobtada mort de la companya del @pp_tarragona Marvel Negueruela. Tot el suport a la família i amics.DEP. — Mònica Alabart (@Monicalabart) 9 de febrer de 2017

Consternats per la mort de la consellera Maria Isabel Negueruela. El nostre sentit condol a familiars, amics i companys de partit — Esquerra Tarragona (@esquerratgn) 9 de febrer de 2017

El Grup Municipal Socialista es suma al condol per la mort de la nostra companya de consistori María Isabel Negueruela @pp_tarragona — PSC Tarragona (@PSCTarragona) 9 de febrer de 2017

Consternats per la mort de la consellera @m_negueruela El nostre condol a la familia i amics i una abraçada tota la gent del @pp_tarragona — P.DemòcrataTarragona (@PDECatTarragona) 9 de febrer de 2017

Des de la CUP lamentem profundament la mort de María Isabel Negueruela, consellera del @pp_tarragona. Una forta abraçada a família i amics. — CUP Tarragona (@CUPTarragona) 9 de febrer de 2017

El Grup Municipal de @Cs_Tarragona es suma al condol per la mort de la nostra companya de consistori María Isabel Negueruela. DEP https://t.co/KNcQYDoqy8 — Ciutadans Tarragona (@Cs_Tarragona) 9 de febrer de 2017

El nostre condol a família, amics i companys de la regidora del @TGNAjuntament Marbel Negueruela. Descansi en pau. — Xiquets de Tarragona (@xiquetstgn) 9 de febrer de 2017

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María Isabel Negueruela, ha mort d'un infart aquest dijous a la matinada a l'edat de 49 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha expressat en un comunicat el seu més sentit condol per la mort de Negueruela i ha lamentat la seva pèrdua per la seva «qualitat humana i dedicació a la ciutat». S’han decretat dos dies de dol, durant els quals se suspendran els actes oficials organitzats pel consistori i les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal.Nascuda l'any 1967, María Isabel Negueruela va prendre possessió com a regidora de l'Ajuntament de Tarragona el 25 de gener de 2016 i des del mes de febrer del mateix any era membre de l'equip de govern ocupant-se de la Conselleria d'Esports, Voluntariat i Associacions de Jubilats i Pensionistes.. Des d'aquest passat mes de gener era la cinquena tinenta d'alcalde del consistori.Negueruela era advocada i vocal del Grup d’Advocats Joves de Tarragona. A més de ser llicenciada en dret, també posseïa el Màster d’Accés a l’Advocacia i el Màster en Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa. També era diplomada en el postgrau en Mediació.Els últims actes oficials de la regidora d'Esports María Isabel Negueruela van tenir lloc ahir dimecres a la tarda. Un d'ells va ser la recepció al Saló de Plens de l'Ajuntament com a reconeixement a l'equip sènior del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau per haver-se proclamat campió de la Copa Príncep 2017. L'altre va ser una reunió a l'Ajuntmanet en motiu de la visita del Secretario de Estado del Deporte, José Ramón Lete.Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol per la mort de la regidora. El mateix ajuntament de Tarragona i associacions de la ciutat, així com altres ajuntaments, diversos polítics i grups polítics han mostrat la seva consternació per la mort de Negueruela a Twitter.El portaveu del PP de Catalunya al Parlament, Alejandro Fernández, també ha manifestat el seu condol per la mort de la seva companya. «Con todo el dolor de nuestro corazón os informamos del fallecimiento esta madrugada de nuestra querida compañera Marbel Negueruela, teniente de Alcalde de Deportes de Tarragona. Estamos destrozados y nuestros pensamientos están hoy con su familia, especialmente sus hijos. Quiero rendir un emocionado homenaje a una gran mujer, una amiga entrañable a la que jamás olvidaremos», ha escrit Fernández a Facebook.