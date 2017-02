Lete: «Veig a Tarragona preparada pels Jocs»

El secretari de l'Estat per a l'Esport troba positiu l'ajornament dels Jocs del 2017 al 2018

Actualitzada 09/02/2017 a les 13:14

José Ramón Lete, secretari d'Estat per l'Esport, ha participat aquest dijous al matí en la Conferència Interterritorial d'Esport, que s'ha celebrat al Palau de Congressos de Tarragona, concretament a la Sala Genius.



Allí, Lete ha tornat a parlar dels Jocs Mediterranis del 2018, enviant sempre missatges tranquil·litzadors i postitius. «Veig a Tarragona preparada pels Jocs Mediterranis», ha destacat el secretari de l'Estat per l'Esport.



No ha volgut valorar l'endarreriment dels Jocs un any, del 2017 al 2018, tot i que ha destacat que «no m’agrada parlar del passat. La realitat és que els Jocs se celebraran a l’any 2018. És una oportunitat pel fet de tenir un any més de marge des del punt de vista econòmic i financer».



«Veig a la gent molt bolcada. Els mitjans de comunicació estan entregats, i ho entenc. És un esdeveniment important per a Tarragona, una oportunitat molt bona», ha explicat sobre els Jocs.



La conferència també ha servit, segons les paraules de Lete, «per manifestar el suport a un esdeveniment esportiu tan important.

Hem tingut l’oportunitat de què tinent d’alcalde de l’Ajuntament –Javier Villamayor– i el secretari general del Comitè Olímpic Espanyol –Víctor Sánchez– detallin una mica més la celebració dels Jocs del 2018».



Concretament, l'esmentada conferència tenia un objectiu molt concret: «Es tracta de la posada en marxa i de la presentació d’una sèrie de línies d’acció. Un dels punts més importants és el principi de respecte a l’àmbit competencial de les Comunitats Autònomes i, a partir d’aquí, hem marcat una mica les línies d’actuació des del CSD». L'aprovació de la nova Llei Antidopatge també ha estat un dels punts calents. «Està en la seva tramitació final. Espero que en en un màxim de dues setmanes es pugui aprovar aquest decret llei», ha sentenciat.