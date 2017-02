L'incendi d'un canyar provoca una gran columna de fum negre a Tarragona

El foc s'ha originat prop de les 7.30h i no ha cusat danys materials ni personals

Actualitzada 09/02/2017 a les 09:27

Un canyar situat al voral de la T-11 a Tarragona, concretament al tram entre la plaça d'Europa i la rotonda d'accés de l'A-27, ha cremat prop de les 7.30h d'aquest dijous. A causa de l'incendi s'ha originat una densa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat, com per exemple des de la rotonda de les Gavarres, des del Serrallo o des de la Via Augusta. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres patrulles de Mossos d'Esquadra i un vehicle de Bombers, que en aquests moments es troba treballant per apagar el foc. L'incendi no ha causat danys materials ni personals.