El Serrallo demana convertir dos carrers en zona parcial de vianants

Amb aquesta actuació, que afecta el carrer Gravina i el carrer Sant Pere del barri mariner, es perdrien 25 places d’aparcament

Actualitzada 08/02/2017 a les 21:02

L’Associació de Veïns del Serrallo busca solucions perquè els carrers del barri siguin més segurs. Per això, l’entitat veïnal demana que, en dues de les vies més cèntriques del barri mariner, el carrer Gravina i el carrer Sant Pere, no es permeti aparcar vehicles i que es reguli el trànsit. Fa uns anys, l’Ajuntament va portar a terme aquesta modificació al carrer Espinach del Serrallo i, segons Ferran Diago, president de l’Associació de Veïns del Serrallo, «el fet de no deixar aparcar cotxes ha millorat la via i la seguretat. És per això que demanem que s’ampliï la iniciativa als altres carrers del barri».



El motiu de la reivindicació és que les voreres d’aquests carrers són molt estretes –uns 40 o 50 centímetres– i les cadires de rodes i els cotxets de nadons no poden accedir-hi i han de passar per la carretera, la qual cosa suposa un perill. «Sempre hem de mirar enrere a veure si ve un cotxe. Un dia tindrem un ensurt. A més, quan els veïns surten de casa seva es troben amb el retrovisor a la boca», comenta el president de l’entitat veïnal, qui afegeix que «quan passa una furgoneta o algun vehicle ample ha de pujar la roda a la vorera, sinó no passa». És per això que els veïns demanen que els cotxes no puguin aparcar i s’instal·lin uns pilons.



La polèmica està servida. No deixar estacionar els vehicles als carrers Gravina i Sant Pere comporta eliminar un total de 25 places d’aparcament. Segons el president de l’entitat veïnal, Ferran Diago, «la majoria de vehicles aparcats al barri són de veïns del barri del Port, del carrer Pere Martell i de Torres Jordi. La majoria de serrallencs compten amb aparcaments privats». A més, segons explica Diago, el carrer Lepant i Salou s’hi podrà aparcar. Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Josep Maria Milà, assegura que es buscarà una solució per compensar aquestes places d’aparcament.



El grup municipal de Ciutadans, després de reunir-se amb l’entitat veïnal, va presentar una moció per convertir els carrers en una zona parcialment de vianants i prohibir l’aparcament de vehicles, per garantir la seguretat dels veïns. La moció, que va ser aprovada pel plenari, contempla incloure a una partida adient per poder portar a terme els treballs. «Provisionalment i, fins que es facin les obres, demanem prohibir l’aparcament als dos carrers», diu la moció dels taronges.



Per altra banda, durant el plenari es va parlar, en alguna ocasió, de convertir els carrers en illes de vianants. Tot sembla indicar que es tractaria d’una confusió, ja que el concepte illa de vianants només permet el pas de vehicles autoritzats, com ambulàncies o cotxes policials. El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, explica que, de moment, el departament de mobilitat de l’Ajuntament està estudiant la solució tècnica més adequada per acontentar als veïns del barri mariner. Per la seva banda, el president de l’entitat veïnal, assegura que el més urgent és convertir en zona parcialment de vianants el carrer Gravina, «ja que pràcticament no té vorera», diu Diago que afegeix que «d’ençà que es van posar els pilons al carrer Espinach, la via ha recuperat el seu aspecte curiós i net. Ha tornat la llum al carrer».