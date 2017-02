L'enterrament de Maria Isabel Negueruela, dissabte a la Catedral

Serà a les 11.30 hores i la capella ardent serà aquest divendres al tanatori municipal

Redacció

Actualitzada 09/02/2017 a les 20:31

La portaveu del Govern de Tarragona, Begoña Floria, ha expressat aquest matí en una compareixença davant els mitjans la consternació de tot el Govern per la sobtada mort de Maria Isabel Negueruela, regidora d'Esports de Tarragona.



L'enterrament serà dissabte, a la Catedral, a les 11.30 hores, mentre que la capella ardent està prevista per a aquest divendres, al tanatori municipal.



Floria ha explicat que tots els portaveus municipals estan molt afectats per la mort de la seva companya, amb qui ahir van compartir la rebuda del Secretario de Estado para el Deporte, José Ramon Lete.



Floria ha afirmat que s'han decretat dos dies de dol, en els quals les banderes onejaran a mitja asta i se suspendran tots els actes festius organitzats pel consistori. Això afecta als actes programats en el marc de la commemoració de la fi de la Guerra Civil al Camp de Tarragona. Sí que es duen a terme aquells actes externs no organitzats pel consistori, com la conferència que ha ofert José Ramon Lete aquest matí.



La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María Isabel Negueruela, ha mort d'un infart aquest dijous a la matinada a l'edat de 49 anys. Nascuda l'any 1967, María Isabel Negueruela va prendre possessió com a regidora de l'Ajuntament de Tarragona el 25 de gener de 2016 i des del mes de febrer del mateix any era membre de l'equip de govern ocupant-se de la Conselleria d'Esports, Voluntariat i Associacions de Jubilats i Pensionistes.. Des d'aquest passat mes de gener era la cinquena tinenta d'alcalde del consistori.