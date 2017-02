L'Estat segueix sense concretar la seva aportació als Jocs Mediterranis 2018

«A partir d’avui, la no celebració dels Jocs Mediterranis és impossible», va manifestar el president i alcalde, Josep Fèlix Ballesteros

Els Jocs Mediterranis 2018, abans Jocs Mediterranis del 2017, continuen endavant. Almenys, així ho van assegurar aquest dimecres tant l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, com el secretari d’Estat per l’esport i president del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete.



Ambdós, es van reunir a la sala dels Tarragonins Il·lustres de l’Ajuntament de Tarragona, en una trobada en la qual també hi van ser presents d’altres representants dels Jocs del 2018. Després de la trobada, Ballesteros va deixar ben clar que «els Jocs Mediterranis es duran a terme», encara que ni ell ni el representant de l’Estat van especificar quina serà la partida que rebrà Tarragona del govern central.



De fet, l’únic que esperaven escoltar els mitjans de comunicació era saber quina seria la partida de l’Estat pels Jocs, però no es va especificar. Com sempre. Com fa molts anys.



De fet, les declaracions que es van realitzar aquest dimecres després de la reunió poden ser calcades a les que s’han anat realitzant durant fa en els darrers anys. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i president dels Jocs, va detallar que «surto de la reunió molt satisfet. No diré que per primera vegada, però ara veig la llum al final del túnel. L’aportació de l’Estat ja la concretarem». Ja la concretaran. De fet, ho faran «en els pròxims temps». Per a Ballesteros, un dels temes importants és la incorporació de l’Estat en el Comitè dels Jocs «em sembla una implicació, més enllà de simbòlica, molt important».



Per la seva banda, José Ramón Lete va anar més enllà. El secretari d’Estat per l’Esport va dir, sobre el que va esmentar Ballesteros, que «ell diu que veu la llum, però a mi m’està cegant la llum». «Aquest és un signe més del Govern per fer una aposta pels Jocs», ha continuat.

Segons va manifestr Lete, «el Govern d’Espanya estarà a l’alçada d’un esdeveniment d’aquesta naturalesa. En les pròximes setmanes, sabrem el nivell de col·laboració i de compromís. Jo vinc aquí per reafirmar aquest compromís». Continuava Lete afirmant que «estem obligats a posar-nos d’acord. I estic segur que els Jocs Mediterranis 2018 seran un èxit». «Ara hem fet unes xifres estimades i, per una via o per una altra, buscarem una xifra estimada», va destacar, per finalitzar, sobre l’aportació que realitzarà el govern espanyol.



També va tractar Lete el tema de la piscina, sobre el que va detallar que «hi ha una petició, i una via que entenem assequible. No sé quin període d’execució té i no sé si estarà disponible abans del maig del 2018».



Ballesteros va apuntar, en les seves darreres paraules, que «no» renunciaran als Jocs, ja que hi ha un «compromís econòmic i de lleialtat», tot finalitzant que «a partir d’avui, la no celebració dels Jocs Mediterranis és impossible».