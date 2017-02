Incendi en un barranc proper al Pont del Diable de Tarragona

Dues dotacions terrestres han treballat per apagar el foc

Redacció

Actualitzada 08/02/2017 a les 17:49

Un incendi s'ha originat en un barranc proper al Pont del Diable de Tarragona aquest dimecres, 8 de febrer. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 16.33 hores, i han desplaçat fins al lloc dels fets dues dotacions terrestres per tal d'apagar les flames. Segons informa el mateix cos, l'incendi no ha estat de grans dimensions, i ha estat controlat al cap de pocs minuts, concretament a les 16.45 hores. Posteriorment s'ha procedit a remullar la zona per tal d'evitar la revifada del foc.