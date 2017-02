Denuncien la revisió a la baixa del grau de dependència de diverses persones a Tarragona

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) demanarà al Govern que aclareixi si es tracta d’un fet puntual i que faci públics els criteris utilitzats per valorar les reduccions.

Diversos ciutadans de Tarragona que tenien un reconegut grau de dependència han vist com se’ls ha rebaixat un punt en la darrera setmana i, per tant, han perdut prestacions que tenien adquirides. Així ho denúncia la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET), que afirma que diversos membres d’associacions que en formen part han rebut notificacions sobre diversos casos de revisions a la baixa del grau de dependència.



La CET s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Tarragona, que ha corroborat que en la darrera setmana s’han donat diversos casos de persones de la ciutat, concretament de barris de Ponent, als quals se'ls ha baixat el grau de dependència. Per aquest motiu la CET demana a la Generalitat, qui té competència en matèria de la Llei de Dependència, que aclareixi si es tracta d’un fet puntual o està previst que hi hagi nous casos en el futur. Per altra banda també demana que els criteris que el Govern ha emprat per valorar les reduccions es facin públics.



La Coordinadora creu que la Generalitat hauria d’informar sobre aquesta qüestió abans que es creï alarma social, ja que tem que circulin rumors i informacions incorrectes sobre la Llei de Dependència arran d’aquests episodis. En cas que es confirmi que la revisió a la baixa del grau de dependència s’ha convertit en una pràctica habitual, la CET denunciarà la situació.