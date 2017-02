Comencen els treballs de millora al Mercadet de Bonavista

Es delimitaran els espais de cada parada i s'hi instal·laran bancs, entre d'altres

Redacció

Actualitzada 08/02/2017 a les 18:03

Els treballs de millora del Mercadet de Bonavista es van iniciar aquest dimarts. Les obres consisteixen en la instal·lació d’un punt de trobada format per un indicatiu visible, de diferents bancs i de senyalització amb trames de seguretat viària. Al llarg dels propers dies també se senyalitzarà i es delimitarà amb pintura els espais de les 948 parades del mercadet per tal que estiguin clarament identificades. Està previst que els treballs de millora s'enllesteixin a mitjans de la setmana vinent. Aquesta actuació està realitzada per ESPIMSA, i té un cost econòmic d’11.400 euros.