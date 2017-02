BIC Graphic s'orientarà cap a un model de negoci sostenible

S’ha decidit que les operacions de BIC Graphic reportaran al negoci europeu de BIC Consumer Products

07/02/2017

Els treballadors de BIC Graphic es van reunir ahir a la tarda per conèixer quina és la decisió que ha pres l’empresa sobre quin camí seguir en el futur. Segons un comunicat de l’empresa, en el qual fa públics els resultats de l’auditoria encarregada ara fa un any, s’ha decidit que les operacions de BIC Graphic reportaran al negoci europeu de BIC Consumer Products. Això farà que la planta tarragonina passi a dependre a mans franceses i que les decisions, a partir d’ara, es prenguin en clau local. La planta de Tarragona es reconvertirà per generar un model de negoci sostenible, amb serveis innovadors «però mantenint l’experiència en impressió i decoració», segons diu el comunicat. Segons els treballadors, l’empresa ha comunicat que el departament de publicitat s’eliminarà i es distribuiran els treballadors al departament de consumibles.