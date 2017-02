Aprovades al Parlament les esmenes del PSC per a l'execució de les obres pendents al Joan XXIII

Demanen al Govern que garanteixi els recursos suficients per iniciar les obres de reforma de la setena planta de l’hospital, entre d'altres

Redacció

Actualitzada 08/02/2017 a les 12:47

El Parlament ha aprovat les emenes del PSC en referència a l’execució de les obres pendents a l’hospital Joan XXIII de Tarragona per part del Govern de la Generalitat. Es tracta de cinc esmenes que demanen al Govern que garanteixi els recursos suficients, en els pressupostos de la Generalitat per enguany, per iniciar les obres de reforma de la setena planta de l’hospital, per redactar el projecte bàsic i executiu de les noves consultes externes del centre hospitalari i per garantitzar els recursos necessaris per a la unitat litotriptor i per a la segona unitat hemodinàmica de l’hospital Joan XXIII de Tarragona.



El diputat del PSC al Parlament per Tarragona, Carles Castillo, s’ha mostrat «molt satisfet» per l’aprovació d’aquestes esmenes, que tenen l’objectiu de garantir que «les inversions sanitàries absolutament necessàries i imprescindibles per Tarragona s’executin sense més demores». El diputat ha aprofitat per demanar el suport de tots els grups representants a la Cambra per «impulsar definitivament les obres de millora i ampliació de l’hospital Joan XXIII».



Castillo ha afirmat que «és incomprensible el rebuig de Junts pel Sí a les esmenes socialistes que tan sols demanaven executar inversions previstes i pactades pel mateix Govern de la Generalitat». Per altra banda ha anunciat que els socialistes també presentaran propostes de resolució al Parlament per demanar al Govern que actuï per reduir les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques a la regió sanitària de Tarragona.