Traslladen a una finca els dos gossos i el gat «tancats» a un pis de SPiSP

Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, reunits amb l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, han accedit a l'habitatge i comprovat que els animals «es troben en bon estat de salut i tenen els papers en ordre», i els amos els han trobat ara una ubicació on «estaran millor»

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 17:16

Els inquilins de l'habitatge de Sant Pere i Sant Pau, al bloc Santiago, on veïns havien denunciat la presència de dos gossos i un gat en situació de «desatenció» han traslladat els tres animals a una finca on «estaran millor». En un comunicat, l'Associació de Veïns Sant Pere i Sant Pau apunta que, aquest dilluns, en el transcurs d'una reunió mantinguda entre alguns dels seus membres, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i la presidenta de l'associació animalista GaTvarres, van tenir constància que els inquilins havien tornat al pis i que estaven discutint amb alguns veïns que els estaven «increpant». Agents d'ambdós cossos de seguretat van poder accedir a l'interior de l'immoble amb la col·laboració dels mateixos inquilins i «després de més d'hora i mitja parlant amb els amos» dels animals i d'haver «constatat» que tant els dos gossos com el gat «es trobaven en bon estat de salut i tenien els seus papers en ordre», van determinar que s'havia tractat d'un «problema puntual».



Tal com concreta el mateix comunicat, emès a través de les xarxes socials, «si bé és cert que la família feia un temps que no vivia al pis perquè la propietària havia estat ingressada uns dies a l'hospital» també «asseguraven que la seva filla hi anava una hora al dia per donar menjar als animals». Queixes veïnals pels sorolls que produïen les mascotes, amb tot, van desembocar en la decisió que «des d'aquella mateixa nit fossin traslladats a una masia d'un familiar» i s'està sospesant l'acollida d'un dels gossos, el més petit, o bé una adopció a través de GaTVarres. Veïns havien transmès, aquest passat diumenge, la seva preocupació pel fet que «a l'interior del pis hi havia dos gossos i un gat tancats, sols i udolant» des d'almenys una setmana i demanaven poder accedir a l'habitatge per tal de comprovar el seu estat i fer-se'n càrrec. La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana de Tarragona manté obert, amb tot, un expedient de mediació per convivència veïnal sobre aquest pis i està fent seguiment del cas des del novembre del 2016.