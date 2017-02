Tarragona només compta amb un CAP amb servei d'urgències nocturn

Tot i els esforços de Salut per fomentar el bon ús de les urgències, en aquest cas és inevitable que el Joan XXIII es col·lapsi

Canviar els hàbits de la ciutadania per millorar el servei d’urgències dels hospitals. És important que els pacients tinguin eines per identificar si tenen una urgència o no. D’aquesta manera, el malalt sabrà si s’ha de desplaçar a un Centre d’Atenció Primària o a l’hospital i, així, s’evitaran col·lapses a les urgències dels hospitals. Aquesta és la teoria del conseller de Salut, Antoni Comín, que va presentar, fa pocs dies, una campanya per fomentar l’ús del telèfon d’assistència mèdica. Segons va explicar Comín, el servei identifica el grau de la malaltia del pacient i li recomana acudir a un CAP o a un hospital. Però a Tarragona ciutat, la cosa no és tan fàcil.



I és que si el pacient ha de dirigir-se a un CAP per una urgència després de les nou del vespre, ha de desplaçar-se fins al Centre d’Atenció Primària de Torreforta-La Granja. A Tarragona només hi ha un CAP amb servei d’urgències nocturn, la qual cosa provoca col·lapses a les urgències dels hospitals de la ciutat, segons explica Josep Tutusaus, secretari general d’USITAC. Fins fa cinc anys, el CAP Muralles també comptava amb aquest servei, conegut com a Centre d’Atenció d’Urgències de Primària (CUAP). Amb les retallades, el servei va desaparèixer i, ara, la polèmica creix perquè els pacients es dirigeixen directament als hospitals, provocant llargues cues.



És per això que el sindicat USITAC demana a la Generalitat que es torni a incorporar el CUAP al Centre d’Atenció Primària Muralles. «D’aquesta manera, els pacients tindran més facilitat i no hauran d’agafar el cotxe per desplaçar-se fins a Torreforta», assegura Tutusaus, qui destaca que aquesta problemàtica és menys greu a Reus, «ja que el CAP Sant Pere compta amb un servei d’urgències nocturn». Tutusaus lamenta que «la ciutat de Tarragona està descoberta» i afegeix que «és lògic que l’hospital Joan XXIII es queixi del gran nombre de pacients que acudeixen a les seves urgències per malalties que no suposen un risc vital».



Tarragona compta amb vuit Centres d’Atenció Primària, dels quals només un té servei d’urgències nocturn. La resta tanca portes a les nou del vespre. Per altra banda, si el pacient necessita assistència a domicili, ha de trucar al 061 i, en la majoria dels casos, s’envia l’assistència mèdica des del CAP Torreforta-La Granja. Durant el matí, els metges de capçalera dels Centres d’Atenció Primària atenen els seus pacients que, anteriorment, han demanat hora. Si l’agenda del metge està plena, els pacients han d’esperar a ser atesos a la tarda, on un equip de guàrdia els assistirà. Després de fer el triatge, el CAP decidirà si derivar el pacient a l’hospital o esperar a ser atès pel metge de família, l’endemà.



«És molt trist que els pacients no sàpiguen on s’han de dirigir quan es troben malament. A més, aquesta mala organització fa que molts professionals hagin d’agafar la baixa per estrès i altres malalties», explica Josep Tutusaus, qui afegeix que «demanem a la Generalitat que torni a incorporar el servei de CUAP al CAP Muralles. Així els hospitals no hauran de patir més col·lapses». Pel sindicat USITAC, «no és normal que una ciutat de les dimensions de Tarragona només compti amb un sol CAP amb servei d’urgències nocturn. A banda dels hàbits dels ciutadans, també és important que l’administració garanteixi els serveis mèdics bàsics», diu Tutusaus.