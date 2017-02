L'Ajuntament de Tarragona demana que abans del 17 de febrer s'instal·li una tanca als terrenys del tòtem

La intenció és evitar que es pugi a dalt del cartell publicitari de la T-11

L’Ajuntament de Tarragona dóna com a data límit per col·locar una tanca perimetral, en els terrenys on està ubicat el tòtem publicitari del barri del Parc Riuclar, el dia 17 de febrer. Si el propietari no l’instal·la, l’Ajuntament podrà multar-lo o fer la tanca de manera subsidiària. Així ho confirmen fonts municipals, després que se suspengués el procés de legalització del tòtem, a causa de la moratòria fixada pel plenari, en el qual es va crear una nova ordenança que prohibeix aquests tòtems publicitaris a la via pública.



Fa aproximadament cinc mesos, el regidor d’Urbanisme Josep Maria Milà, va assegurar que obligaria al propietari a instal·lar la tanca perimetral, davant dels perills que suposava el tòtem. Algunes persones accedien fins a la publicitat i, fins i tot, s’atrevien a pujar-hi i fer-se selfies. Tot sembla indicar que el propietari no ha fet cas dels avisos del consistori i, per tant, l’Ajuntament ha donat un ultimàtum. Si el 17 de febrer, els terrenys no compten amb una tanca perimetral, el consistori podrà multar al propietari, o bé, instal·larà la tanca subsidiàriament. Aquesta és la reivindicació de l’Associació de Veïns del Parc Riuclar, que el seu objectiu és que l’empresa tregui el tòtem publicitari. Es tracta d’una tanca publicitària de 17 metres d’alçada que està instal·lada des de fa un any. Els veïns no la volen al barri pel seu gran impacte visual. Diuen que també suposa un perill per als ciutadans, ja que molts joves aprofiten per enfilar-se a la torre i fer-se fotografies des de dalt.



Es dóna el cas que l’ordenança que regula aquest tipus d’instal·lacions és de finals dels anys 80, i quan es va crear no les contemplava. Des del consistori tarragoní s’ha reconegut, en diverses ocasions, que el tòtem excedeix les mides d’un cartell publicitari, i també que té un gran impacte visual.És per això, que l’Ajuntament s’està repensant el model regulador, ja que hi ha altres 350 panells publicitaris a la ciutat.