Detenen un home per robar a l'interior de tres vehicles gràcies a la col·laboració ciutadana

Un testimoni va alertar dels fets, que es van produir a la zona dels carrers Martí d'Arenyd i Arquitecte Rovira

Redacció

Actualitzada 07/02/2017 a les 13:45

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 5 de febrer prop de les 6.30h de la matinada un home de 27 anys, nacionalitat marroquina i domicili a Tarragona com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a l’interior del vehicle.



Els fets es remunten al mateix 5 de febrer prop de les 5 de la matinada, quan el cos policial va rebre un avís d’un testimoni que alertava que un home havia causat desperfectes a tres vehicles per robar al seu interior a la zona dels carrers Martí d'Arenya i Arquitecte Rovira.



Una patrulla es va desplaçar fins al lloc dels fets, on va poder demanar més informació al testimoni i va comprovar que els vehicles tenien els vidres de les finestres trencats i l’interior regirat. Paral·lelament, una patrulla va identificar al presumpte autor del robatori al carrer Compte de Rius, gràcies a la descripció i la informació facilitada pel testimoni.



Els agents dels Mossos d’Esquadra van identificar el posteriorment detingut i li van practicar un escorcoll. Li van trobar un tornavís, eina amb la qual hauria forçat els vehicles, diners i un rebut bancari a nom del propietari d’un dels cotxes que havien patit el robatori. Per aquest motiu els agents el van detenir com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle. L’home compta amb 9 antecedents, la majoria per delictes contra el patrimoni.