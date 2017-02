Una mostra sobre la sang celebra els 50 anys de l'hospital Joan XXIII

L'exposició 'El cor que mou la sang' vol apropar l'activitat del Banc de Sang al personal sanitari i als ciutadans

EFE

Actualitzada 06/02/2017 a les 18:01

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona celebra el seu 50è aniversari amb l'exposició 'El cor que mou la sang', que mostra el recorregut que segueix la sang en les donacions, amb l'objectiu d'acostar l'activitat del Banc de Sang al personal sanitari i als ciutadans. Aquesta campanya conjunta, presentada aquest dilluns, també repassa la història de l'hematologia i explica curiositats sobre la sang. Es podrà visitar fins al 28 de febrer a la planta baixa de l'hospital.



La directora del Banc de Sang de l'hospital, Virginia Callao, ha subratllat que «el banc de sang és com el cor d'un hospital, que bomba la sang a tots els seus pacients». També ha explicat que volen animar els professionals del centre a donar sang i a promoure la donació. Per aquest motiu, cada setmana i durant un mes, diversos serveis de l'Hospital Joan XXIII es convertiran en ambaixadors del BST.



A l'entrada de l'hospital s'han instal·lat unes venes i artèries que porten el públic fins al Banc de Sang, i a la porta s'ha col·locat una bossa de sang que serveix com a bústia perquè donants, receptors i professionals puguin deixar missatges, que es compartiran a les xarxes socials. També s'han organitzat altres activitats, com ara tallers de contacontes.



El Banc de Sang situat a l'hospital va registrar l'any passat 4.250 donacions de sang i 734 de plasma, i va transfondre 7.630 borses de glòbuls vermells, 1.152 de plaquetes i 1.105 de plasma. Un total de 3.000 pacients del Joan XXIII van necessitar sang l'any passat.