La Catedral de Tarragona a vista de dron

L'empresa AirDron Projects ha realitzat un vídeo que mostra l'interior de la Catedral de Tarragona

Actualitzada 06/02/2017 a les 17:41

L'empresa AirDron Projects, especialitzada en serveis de captació d'imatges i dades mitjançant drons, ha enregistrat un vídeo de la Catedral de Tarragona. Les imatges es van capturar durant l'octubre de 2016 a través de drons, i el resultat n'és una peça audiovisual de més de 3 minuts de durada que mostra els diferents espais de la Catedral des d'una perspectiva diferent.



Entre altres aplicacions, l'empresa presta serveis amb aquestes eines per a la conservació i restauració del patrimoni. Arran d'una motivació personal com a arquitectes i llicenciats en Belles Arts, segons explica Salvador Donato, d'AirDron, va néixer la inquietud d'enregistrar amb drons l'interior de la Catedral de Tarragona per tal d'obtenir «perspectives úniques del seu patrimoni artístic i arquitectònic».