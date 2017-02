L'Associació de Veïns de Solimar s'oposa a la retirada d'una parada d'autobús a l'N-340

L'EMT la vol suprimir per la perillositat que suposa

06/02/2017

La parada d'autobús urbà de Tarragona que es troba a l'N-340 davant la gasolinera Jaume I, a l'alçada de Solimar, està portant a l'Associació de Veïns de la zona i al consistori més d'un mal de cap. Per una banda, l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) vol eliminar la parada per la seva perillositat. «La parada Solimar és l'única de tota la xarxa» que es troba «en aquestes condicions de perillositat per a l'usuari», s'informa des del consistori. Aquesta decisió es va prendre al consell d'administració de l'EMT de desembre, però no s'ha comunicat a l'Associació de Veïns de Solimar fins ara. L'associació està en contra de la iniciativa, i demana que la parada es mantingui.



Com a solució al problema, l'Associació de Veïns proposa que «s'habiliti un pas de vianants per poder travessar el carril d'acceleració que hi ha en aquest punt, a la sortida de la gasolinera de Jaume I». Amb aquesta solució, els usuaris del bus urbà podrien accedir al pas soterrat que dóna pas a la urbanització. Però aquest pas no és accessible per a les persones amb dificultats de mobilitat, i el consistori exposa que «no és la millor solució».



Davant la demanda de no retirar la parada, l'EMT busca donar una solució a la supressió. «Aquesta solució passa per un anàlisi tècnic de l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona», s'informa des de l'Ajuntament. Per altra banda, la titularitat de la carretera és del Ministeri de Foment, de manera que el consistori ha sol·licitat a l'Estat actuacions dirigides a resoldre la manca de permeabilitat de la via en aquest punt. Segons comunica el consistori, «la darrera vegada que es va reiterar la petició va ser el 28 d’abril de 2014».