Atropellen una dona en un pas de vianants a l'avinguda Vidal i Barraquer

El turisme també ha colpejat el seu acompanyant, tot i que no ha resultat ferit

Actualitzada 06/02/2017 a les 18:20

Una dona de 49 anys ha resultat ferida menys greu en ser atropellada mentre creuava un pas de vianants a l'avinguda Vidal i Barraquer de Tarragona. Els fets han tingut lloc al voltant d'un quart de cinc de la tarda, quan un turisme que baixava en direcció cap al Serrallo, ha atropellat la dona just després de la rotonda de l'encreuament amb el carrer Manuel de Falla, pocs metres més avall de la Tabacalera. La dona, que treballava a Correus, anava juntament amb un company, tots dos vestits amb l'uniforme laboral. Tot i que ell també ha estat colpejat, ha rebut un impacte molt més lleu i ha pogut caminar des d'un principi. Segons el SEM, només s'ha considerat com a ferida la dona. Aquesta, en canvi, ha restat estesa a terra a l'espera de l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



Poc minuts després del cop la Guàrdia Urbana ha arribat fins al lloc de l'accident. Els agents han procedit a protegir la zona i la dona ferida. Tot i això, abans de la seva arribada, testimonis de l'accident, el company de la víctima i els tres ocupants del turisme causant del xoc, un Volkswagen Golf de color gris fosc i amb matrícula espanyola, han assistit i han rodejat la dona per tal de no deixar-la sola i protegir-la. La Guàrdia Urbana també ha realitzat l'atestat de l'accident, i ha obtingut les dades del conductor del vehicle.



El SEM ha rebut l'avís dels fets a les 16.21 hores, i ha desplaçat una ambulància fins al lloc de l'accident, just davant del parc infantil, pocs minuts abans de dos quarts de cinc. Segons informa el servei mèdic, la dona té un traumatisme a l'extremitat inferior i ha estat traslladada fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.