Allau de solidaritat amb els pacients sense família de l'hospital

La crida de Tarraco Salut se salda amb vora 80 bosses plenes de roba de primera necessitat

Actualitzada 06/02/2017 a les 10:42

La crida que l’entitat encarregada de gestionar el rober per a pacients sense família de Joan XXIII, Tarraco Salut, va fer la darrera setmana a través de Diari Més ha tingut resposta.



Desenes de tarragonins i ciutadans de municipis propers s’han acostat aquests dies a la segona planta del centre hospitalari, on hi ha les oficines de l’associació, per entregar roba de primera necessitat –pijames, xandalls, batins, sabatilles i roba interior– als voluntaris. L’allau de solidaritat s’ha traduït en més d’una setantena de bosses de mida normal plenes a vessar i mitja dotzena més de sacs grans, que han dut diverses entitats socials. A més, aquesta setmana Tarraco Salut espera rebre més roba de ciutadans que ja han concertat una cita per entregar les seves bosses i conèixer la tasca que realitza l’associació.



«No esperàvem tanta resposta, estem molt contents. Tampoc pensàvem que les donacions s’adaptessin tant com ho han fet, al que nosaltres demanàvem. Hem rebut moltíssimes trucades preguntant-nos exactament què volíem rebre», explica la treballadora social i voluntària, Anaïs Latur. El que més ha emocionat al personal és, que molts ciutadans han volgut comprar, expressament pels pacients de Joan XXIII sense familiars ni coneguts que se’n facin càrrec, tota mena d’articles.



«Molts ens han dut batins, calçotets, sabatilles o samarretes sense estrenar, amb l’etiqueta, amb la caixa o amb l’embalatge original», explica Latur, qui garanteix que totes les peces estan ja desades al magatzem de la setena planta de l’hospital.



De fet aquest divendres, una de les responsables del rober, Margarita Gil, se les va veure per poder encabir i endreçar l’allau de solidaritat. Una setmana abans, l’espai presentava un gran buit de sabatilles preocupant –només hi havia un parell–, ara, n’hi ha de tot tipus i números. Amb aquest petit-gran gest de la ciutadania, la treballadora social garanteix que compten amb roba per als usuaris més desemparats del centre hospitalari per un bon període de temps, el que els propiciarà tranquil·litat a l’hora d’afrontar les demandes de vestuari que els hi arribin del personal d’infermeria de les diferents plantes. «Només volem agrair el gest a totes les persones que han vingut i han volgut ajudar-nos», apunta la voluntària.