Veïns de SPiSP demanen accedir a un pis per rescatar dos gossos i un gat

Denuncien que els inquilins d’un habitatge del bloc Santiago haurien deixat els animals «sols, amb tot tancat i udolant» des de fa una setmana

Redacció

Actualitzada 05/02/2017 a les 13:24

Veïns del bloc Santiago, a Sant Pere i Sant Pau, denuncien la situació de «desatenció» de dos gossos i un gat que «es troben sols, segurament ja sense menjar, amb portes i finestres tancades, sense poder sortir i udolant» en un dels habitatges de l’edifici «almenys des de fa una setmana».



Sempre segons la versió dels veïns, els inquilins del pis, que seria de lloguer social i propietat d’Habitatge, ja fa un temps que no hi resideixen de manera continuada i «tot i que, darrerament, sí que sembla que havien vingut algun cop i havien dit a Habitatge que ho feien dues vegades a la setmana per alimentar els gossos», en els últims dies els animals romanen «a la seva sort i gemegant cada vegada de forma més dèbil».



Malgrat que s’han posat en contacte reiteradament des de dilluns amb Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, també a través del 112, per accedir al pis i comprovar la situació de les mascotes, «finalment l’únic que hem aconseguit és que ens diguin que hi ha un expedient obert i que les coses són lentes. Però al gos que sempre bordava ja gairebé no se’l sent, no sabem com està l’altre gos ni el gat, si són vius o si no estan al pis, i estem molt preocupats». Els veïns, disposats a fer-se càrrec dels animals, demanen que s’actuï «molt urgentment» per determinar el seu estat.