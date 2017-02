Un treballador de 63 anys, ferit greu en caure-li a sobre una porta metàl·lica a Tarragona

Un altre accident laboral ha deixat també un home de 43 anys ferit a la mina de Súria

05/02/2017

Un treballador de 63 anys ha quedat ferit de gravetat aquest diumenge al matí en caure-li a sobre una porta metàl·lica en una empresa de Tarragona. Segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l’avís de l’incident s’ha rebut a les 09.48 hores en una fàbrica situada al carrer del Granit, al polígon industrial Riu Clar.



Per causes que encara es desconeixen, l’home ha quedat aixafat per la porta metàl·lica i ha estat traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. 2 ambulàncies del SEM s’han desplaçat al lloc.



No ha estat l’únic accident laboral de la jornada ja que un altre treballador –un home de 43 anys- també ha patit ferides de gravetat després de rebre l’impacte d’un ferro a la mina de Súria (Bages). L’afectat ha estat evacuat pel SEM en estat greu a l’Hospital de Manresa.