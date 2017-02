Robots escolars per potenciar la «vessant social de l'enginyeria»

Fins a 400 infants i joves participen a la FIRST Lego League a Tarragona

Actualitzada 04/02/2017 a les 17:51

Durant el matí d’aquest dissabte el Palau Firal de Tarragona ha acollit la FIRST Lego League, una competició en la que s’intenta fer visible la vessant més social de l’enginyeria als més joves. Fins a 400 nens i nenes d’entre 6 i 16 anys s’han trobat a la cita tarragonina, que forma part d’un esdeveniment estatal i internacional que compta amb trobades territorials.



L’encarregada de l’organització a Tarragona és l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV, qui aporta prop de 120 voluntaris entre professors, alumnes i exalumnes. El compromís de l’ETSE amb les escoles de les comarques tarragonines és tal que ha acordat l’organització d’aquesta cita de manera alternada amb Reus, de manera que cada any es pugui celebrar la trobada en una de les dues ciutats.



Domènec Puig, director de l’ETSE, insisteix en l’oportunitat que suposa la Lego League per donar a conèixer «el component social de l’enginyeria que a vegades perdem de vista però que trobem en molts aspectes de la vida quotidiana». Encarat a uns participants tant joves, a més de fomentar aquesta vessant, l’ETSE també espera «potenciar actituds tecnològiques sense oblidar que aquest esdeveniment té un caràcter molt educatiu».



La FIRTS Lego League gira entorn a una temàtica en la qual els diferents grups d’alumnes han de desenvolupar un projecte, en el qual munten una sèrie de robots per a complir diverses funcions. Aquest any el repte estava batejat com a ‘Animal Allies’, destinat a treballar la importància de la col·laboració social amb el món animal, tant per al benefici humà com per a l’entorn ambiental.



Un cop realitzat el projecte, els participants han de presentar-lo en dues fases: una exposició oral davant uns jutges i experts en el sector de l’enginyeria, i el conegut ‘joc del robot’, la part més vistosa i divertida de la FIRST Lego League. En aquesta última, els robots muntats pels participants han de fer un seguit de proves com transportar peces o seguir un recorregut. Domènec Puig reconeix l’avantatge de treballar amb una marca com LEGO ja que «permet als nens i nenes construir dissenys que facin volar la seva imaginació» mitjançant unes peces tan conegudes.