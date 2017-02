El Club Ciclista Campclar presenta els seus equips

La Copa d’Espanya és un dels principals objectius

Actualitzada 04/02/2017 a les 17:42

La Plaça de la Font de Tarragona ha acollit la presentació dels nous equips del Club Ciclista Campclar. Els membres de les plantilles elit sub-23, M30/40 i femení s’han fet les fotografies oficials amb els diferents patrocinadors a les escales de l’ajuntament tarragoní.



A punt de complir 37 anys, el Club Ciclista Campclar s’ha convertit en un dels referents del ciclisme a les comarques tarragonines. El seu president, Diego Boss, reconeix la implicació del club en diverses cites que es celebren a Tarragona i les localitats veïnes. El principal objectiu, sobretot de l’equip elit sub-23, és la Copa d’Espanya: «portem des del 2001 participant i creiem que és una gran oportunitat per als nostres ciclistes de poder fer el salt a la competició professional».



A més de la Copa d’Espanya, fora del Camp de Tarragona el Club Ciclista Campclar es centra en les diverses voltes que es puguin celebrar arreu del territori estatal. Aquesta, com reconeix Boss, és una nova oportunitat per als joves «d’adaptar-se al ritme competitiu perquè puguin arribar als equips professionals». Això sí, cal cuidar els corredors ja que «tampoc es poden dedicar només a córrer perquè no són màquines i no podem desgastar-los massa».