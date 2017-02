Tarragona acollirà la primera trobada pel Corredor del Mediterrani

L'acte se celebrarà el pròxim 13 de febrer i té el suport d'entitats com el Cercle d'Economia o Foment del Treball

L'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) organitza, amb la col·laboració d'organitzacions socials i empresarials catalanes, como el Cercle d'Economia o Foment del Treball Nacional, una trobada d'empresaris i societat civil, per debatre i informar sobre la situació del Corredor del Mediterrani. A l'acte, que tindrà lloc el 13 de febrer al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, s'analitzarà l'estat de l'execució de les obres d'aquesta infraestructura. La falta de connexió d'alta velocitat entre Barcelona i València, segona i tercera ciutats d'Espanya, la inexistència de la doble plataforma d'ample internacional per la cornisa Mediterrània, i el complement de l'actual disseny radial de les infraestructures espanyoles, són alguns dels aspectes que han portat a les associacions i patronals convocants a treballar per l'agilització de la construcció del Corredor.El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, ha assegurat que perquè «la infraestructura sigui una realitat i contribueixi al desenvolupament de l'economia espanyola, és imprescindible sumar esforços entre tota la societat i l'ecosistema empresarial mediterrani». L'acte, al que ja s'han inscrit més de 200 empresaris, serà el primer d'una sèrie que organitzarà AVE pels diferents territoris afectats per la infraestructura. Així, el 14 de març i l'11 d'abril seran Múrcia i Almeria, respectivament, les ciutats seu de les properes trobades pel Corredor Mediterrani.A més del debat, s'aprofitarà la trobada per presentar el canal de comunicació www.elcorredormediterraneo.com , que ha estat impulsat per AVE, amb l'objectiu d'informar i impulsar la infraestructura i posar de manifest la seva necessitat i importància. Aquest nou canal de comunicació permet a l'usuari navegar de forma interactiva pel traçat actual escollint el tram que més li interessa. Els empresaris valencians també han posat en marxa el hashtag #quierocorredor, una campanya de recollida de signatures amb l'objectiu de convèncer les institucions de la importància de la infraestructura.