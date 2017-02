La dotzena Baixada del Pajaritu escalfa motors a càrrec de la Colla Jove

Tindrà lloc el matí de dissabte de Carnaval

Actualitzada 03/02/2017 a les 17:06

La dotzena edició d’un dels actes més emblemàtics del Carnaval tarragoní, La Baixada del Pajaritu, estarà enguany organitzada per la Colla Jove Xiquets de Tarragona, tal i com ho han anunciat aquest divendres la consellera de Festes, Begoña Floria, i el vicepresident de la Colla, Dani Milà.Aquest esdeveniment, «com no podia ser d’altra manera, havia d’incloure’s un any més a la programació de carnaval i va ser a proposta de l’Ajuntament que la Colla Jove l'organitzés», ha apuntat Floria. La Jove ho va acceptar, tan pel fet de ser una entitat dinàmica i que sol col·laborar en esdeveniments festius, com per la proximitat de la localització d’aquest acte, que se situa entre la Plaça del Rei i el Cós del Bou, amb un escenari just davant del local de la colla.Des del 2006 aquesta iniciativa, que va néixer com un acte alternatiu als més tradicionals i va ser ideat per l’Associació Cultural Colla Pajaritu, encapçalada per Jordi Llort, ha tingut diferents col·laboradors i organitzadors, com ha estat el cas de La Pipel Entertainment des de l'any 2011 al 2015. La mítica baixada de carretons amb els participants disfressats, ha convertit el matí de dissabte de la Rua, aquest any 25 de febrer, en una cita imperdible de caràcter familiar, on associacions, entitats i grups familiars o d’amics es reuneixen per mostrar la cara més desenfadada i divertida del carnaval.Durant la seva història, sempre ha comptat amb un bon número de participants, entre 20 i 30 andròmines aproximadament. Les bases i les inscripcions, que s’hauran de fer a través del web www.carnaval.tarragona.cat , s’obren el dilluns 6 de febrer i es tancaran el 23 de febrer.