Els vuit detinguts per l'operació Pika surten en llibertat

Tots ells seran citats a declarar davant del jutge del Vendrell, segons fonts de la fiscalia

Actualitzada 03/02/2017 a les 20:51

Els vuit detinguts per l’operació Pika que havien estat traslladats a la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona han quedat finalment en llibertat durant aquest divendres. Es tracta de l’exdirigent de CDC Francesc Sánchez, l’extresorer del partit Andreu Viloca, l’extinent d’alcalde de Barcelona Antoni Vives, l’exdirector general d’Infraestructures Josep Antoni Rosell i els empresaris Xavier Tauler, Sergio Lerma, Fèlix Pasquina i Josep Manel Bassols. Segons fonts de la fiscalia, almenys quatre han respost a les preguntes dels investigadors, mentre que els altres s’han acollit al seu dret de no declarar. Les mateixes fonts han apuntat que tots ells hauran de comparèixer, quan siguin requerits, davant del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell que instrueix les diligències de l’anomenat ‘cas del 3%’.



Un dels últims detinguts que ha estat posat en llibertat ha estat l'extinent d'alcalde de CiU a l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives. «Tinc una gran sensació de perplexitat. No entenc com se'm pot privar de llibertat d'aquesta manera. Estem esperant que s'aixequi el secret de sumari per poder-nos defensar amb tranquil·litat», ha declarat Vives als periodistes en abandonar la comandància. «És inevitable veure en tot això unes coincidències que no és necessari que m'estengui perquè tothom les pugui veure. És evident», ha afegit Vives en al·lusió implícita a la suposada politització de la justícia que denuncien les forces independentistes a Catalunya.



Poc abans que sortís en llibertat Vives ho havia fet el tresorer de CDC, Andreu Viloca. L'advocada de Viloca, Judit Gené, ha assegurat al matí que el tresorer de Convergència s'havia negat a declarar davant els agents de l'institut armat, al·legant que desconeixia els detalls de l'acusació perquè el cas està en secret de sumari. Viloca, que ja va ser detingut en aquesta mateixa causa a l'octubre del 2015, va arribar a estar tres setmanes a la presó per ordre del titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, que porta el cas del 3%, si bé va poder abandonar la presó quan CDC va abonar la fiança de 250.000 euros que li va imposar l'Audiència de Tarragona perquè quedés en llibertat. La Fiscalia Anticorrupció considera que Viloca jugava un paper clau en el control del pagament de comissions d'empreses per adjudicacions d'obra pública d'administracions a poder de Convergència, en concursos que, malgrat aparentar legalitat, s'atorgaven prèviament a mida.



La Guàrdia Civil també ha deixat en llibertat aquesta tarda Josep Maria Bassols, directiu de la constructora Oproler, i l'empresari Fèlix Pasquina, després que tots dos s'han negat a contestar a l'interrogatori dels investigadors en la comandància de Tarragona. El primer dels vuit detinguts que han passat la nit en comandància que ha quedat en llibertat ha estat el responsable jurídic de CDC, Francesc Sánchez, que ha abandonat la caserna de la Guàrdia Civil poc abans de les 14.00 hores, després de negar-se a declarar. «Conec el cas molt bé perquè sóc l'advocat de Convergència i estic absolutament tranquil, sé com està el procés», ha indicat Sánchez als periodistes, davant els quals s'ha mostrat convençut que, encara que l'investiguin «de dalt a baix», no trobaran «res».



Dels vuits detinguts que han passat la nit en comandància, els últims a quedar en llibertat han estat, a més d'Antoni Vives, l'exdirector general d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rossell, el conseller delegat de Copisa, Francesc Xavier Tauler, i el directiu de la constructora Oproler Sergio Lerma. En l'operació d'ahir van ser detinguts en total 18 persones, deu de les quals ja van quedar en llibertat després de finalitzar el registre dels seus despatxos professionals, com el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i l'exgerent municipal de Barcelona i actual director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.