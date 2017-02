Un any del pacte de govern de «l'estabilitat» marcat per un novembre negre

L’ajornament dels Jocs, la imputació de la portaveu Begoña Floria pel cas Inipro i la marxa d’Alejandro Fernández esquitxen el primer any de l’acord

Actualitzada 02/02/2017 a les 08:37

L’estabilitat. És la paraula que defineix, segons els protagonistes de la història, el primer any del pacte de govern entre PSC, PP i Unió. 365 dies després de l’acord, l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, assegura que «estic enormement content amb el pacte. Ideològicament no era fàcil. Ho vam haver d’explicar a Tarragona i fora de la ciutat. Però ha valgut la pena». Un notable alt, valora l’alcalde.



L’acord de govern, anomenat Tarragona és futur, es constituïa a partir de tres línies programàtiques clares. Com a mínim una d’elles, s’ha vist truncada per les circumstàncies. És el cas dels Jocs Mediterranis, que tenien el rang de prioritat. Finalment, el mes de novembre, el govern va informar de l’ajornament dels Jocs. Una gerra d’aigua freda per «l’estabilitat» del govern.



El mes de novembre va ser el més dolent, políticament parlant, pel govern. Encara feien mal les ferides de l’ajornament dels Jocs, quan va arribar la notícia que la portaveu del govern, Begoña Floria, estava imputada pel cas Inipro. El pitjor encara estava per arribar. Uns dies després, una de les peces claus del pacte de govern, el popular Alejandro Fernández, anunciava que deixava els seus càrrecs a l’Ajuntament de Tarragona per començar una nova etapa com a portaveu del PP al Parlament.



Alguns dels protagonistes del pacte, Josep Fèlix Balleteros (PSC) i Josep Maria Prats (Unió) coincideixen a definir el moment de la marxa d’Alejandro Fernández com «el pitjor de l’any». Ara bé, «tot i que el trobem a faltar, el nou número 1 dels populars a l’Ajuntament, José Luis Martín, està a l’altura», assegura Ballesteros, qui afegeix –referint-se a Martín– que «li costa fer el pas de projecció pública, però internament està fent un treball brutal en una àrea tan complicada com la de manteniment».



Però no tot és negatiu. El mes de desembre va arribar una de les notícies més esperades pels tarragonins. Les obres del Mercat estaven acabades. Després de gairebé deu anys, la regidora de Comerç, Elvira Ferrando, anunciava que el pròxim 16 de març, s’inaugurarà el nou Mercat Central. En més d’una ocasió, l’alcalde ha assegurat que aquesta era una de les obsessions del govern.



També cal destacar la «bona sintonia i tracte personal» que han mantingut els protagonistes del pacte. «Aquesta ha estat una de les claus de l’èxit», assegura l’alcalde. «Hem estat capaços de separar els objectius de ciutat de la ideologia. Hem votat diferent en algunes mocions i mai ha grinyolat el pacte», diu Ballesteros.



Per la seva banda, Alejandro Fernández, actual portaveu del PP al Parlament i peça clau en el pacte, ha destacat que «no totes les ciutats poden presumir d’haver aprovat els pressupostos, això és gràcies a l’estabilitat del govern. Estigui o no estigui jo. Tothom és necessari però ningú imprescindible». En aquesta mateixa línia, José Luis Martín, ha destacat que «el pacte definia clarament els projectes de ciutat i s’estan portant a terme». Finalment, Josep Maria Prats, creu que «la clau de l’èxit» té a veure amb què «les competències s’han organitzat tenint en compte el tarannà i la manera de fer de cadascú. Hem aconseguit transmetre a la ciutadania que aquest pacte és sòlid».