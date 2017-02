La Colla la Bóta no participarà a la Rua de Carnaval

No tenen gent suficient

Redacció

Actualitzada 02/02/2017 a les 12:00

La Colla la Bóta ha comunicat que no prendrà part a la Rua de Carnaval, la primera vegada que succeeix des de la seva fundació, l'any 1985.



La decisió, segons expliquen a Facebook, ha estat «consensuada pels particpants» de la darrera reunió de la Colla. «No s'arriben al mínim de participants que internament considerem que són els necessaris per sortir a la rua amb una qualitat òptima», continuen.



La decisió, segons esmenten, «no ha estat ni fàcil ni agradable», encara que asseguren que continuaran prenen part en d'altres activitats, com la venda de coques de llardons a la Rambla, la Farra dels Ninots, la Xaranga Tocabemolls, el Judici del Rei Carnestoltes, el Certamen de Drag Queens, la Mascarada i la Vetlla del Rei Carnestoltes.