Intercepten tres vehicles robats a un contenidor d'una línia regular al Port

El vaixell, procedent del Canadà, feia el transbordament a la ciutat amb destí Àfrica

Actualitzada 02/02/2017 a les 09:52

La Unitat d’Anàlisis de Risc i Vigilància Duanera del Port de Tarragona van interceptar un contenidor amb tres vehicles robats al seu interior en un vaixell que realitza una línia regular, participada per dos navil·lieres. El vaixell, que va sortir des del Canadà feia escala al Port de Tarragona per fer el transbordament de mercaderies amb destí Nigèria, a l’Àfrica. La càrrega va ser interceptada a principis del passat mes de gener.



Els circuits d’intel·ligència van detectar que la càrrega declarada no es corresponia amb la que realment duia el contenidor al seu interior. En aquest cas es van trobar tres vehicles robats. En concret, tres 4x4 valorats en més de 100.000 euros. Segons fonts coneixedores del cas, també hauria trobat un lot de bicicletes i joguines a dins del mateix contenidor. La càrrega transportada anava cap a Nigèria, per la qual cosa, Vigilància Duanera del Port de Tarragona, en no tenir competències sobre la mateixa, va informar la duana del país de destí i va deixar que continués la seva ruta.



Aquesta no és la primera vegada que es troben vehicles robats en contenidors de la mateixa línia regular. L’any passat s’haurien produït entre dos i tres casos més al port tarragoní. En altres casos, Vigilància Duanera opta per retornar la càrrega interceptada al port des d’on ha sortit.



La troballa de la càrrega no declarada el passat mes de gener s’hauria realitzat amb l’escàner que es va instal·lar Punt d’Inspecció Duanera (PIA) l’any 2014. Es tracta d’un control no intrusiu que permet veure a l’administració duanera la càrrega dels contenidors sense necessitat d’obrir-los. D’aquesta manera pot comparar la mercaderia que hi ha dins del contenidor amb la declarada, estalviant-se la despesa que suposa l’obertura en temps i en diners. Un cop la mercaderia s’ha revisat, l’administració decideix si obrir o no el contenidor. Es tracta d’un dels sistemes de control més moderns de tot l’Estat.



Els funcionaris de l’Agència Tributària i la Guàrdia Civil s’encarreguen del funcionanent d’aquest escàner que té una ràtio normal de funcionament d’uns 20 a 40 contenidors de forma diària, segons es va informar quan es va posar en marxa, ara fa dos anys.