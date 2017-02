Els treballadors de BIC Graphic encara no saben quin serà el seu futur

Els directius es van comprometre a anunciar la decisió final abans d’acabar el mes de gener

Els treballadors de BIC Graphic encara no saben quin serà el futur de l’empresa. Ahir, la direcció es va reunir amb el comitè d’empresa per informar que no hi ha cap novetat respecte al tancament de l’empresa i que tampoc hi ha termini per anunciar la decisió. La notícia va caure com una gerra d’aigua freda pels treballadors, que esperaven, tal com els van prometre els directius, que abans d’acabar el mes de gener comunicarien quin futur els espera. Segons alguns treballadors, la situació és insostenible, ja que la incertesa augmenta cada dia més. «El fet d’allargar tant la decisió, ens fa sospitar que alguna cosa important passarà», explica un treballador.



Segons els portaveus del comitè d’empresa, la informació que han rebut els treballadors enguany ha estat nul·la i l’única cosa que es va dir ahir a la reunió és que «no hi ha hagut cap novetat sobre els possibles escenaris que ens van plantejar gairebé fa un any». Les opcions de futur de l’empresa eren tres: la venda total o parcial de BIC Graphic, trobar una empresa interessada a incorporar-se al projecte, o bé, continuar com fins ara i seguir invertint. A més, el comitè destaca que no han complert amb els terminis per anunciar la decisió. «Han incomplert la promesa de què tot el procés només duraria fins a finals del 2016», asseguren. Ahir es va tornar a ajornar la decisió, la qual cosa va provocar malestar entre els treballadors.



És per això que el comitè ha decidit prendre mesures «per posar fi a aquesta situació insostenible». En primer lloc, avui, de dos quarts de dues fins a dos quarts de tres de la tarda, es realitzarà una concentració per protestar per la manca de notícies i per l’incompliment dels terminis, que tindrà lloc a la porta del complex Bic Graphic, ubicat a la Canonja. La segona mesura es portarà a terme dilluns 6 de febrer a la sala d’actes del centre cívic de Bonavista, on es convoquen a tots els treballadors de l’empresa per fer dues assemblees. «Així podran assistir-hi tant els treballadors que van a torns com els que fan jornada partida», expliquen. La primera assemblea serà a les deu del matí i, la segona, a dos quarts de set de la tarda.



«No ens poden tenir així. Els treballadors necessitem saber quin és el futur de l’empresa, per saber quin és el nostre. A BIC Graphic hi treballen matrimonis, la qual cosa significa que si, finalment ens acomiaden, hauran de buscar-se la vida per no quedar-se al carrer», comenta una treballadora, indignada.