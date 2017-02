El Col·legi Sant Pau presenta el llibre del seu 50è aniversari

L’acte va ser precedit per una eucaristia presidida per l’Arquebisbe

El Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona va presentar aquest dijous, 1 de febrer, el llibre commemoratiu del seu 50è aniversari al Centre Tarraconense El Seminari de Tarragona. La comunitat educativa del centre es va reunir, primer, a la Catedral de Tarragona per tal de celebrar plegats l’eucaristia d’acció de gràcies presidida per l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i concelebrada per un nombrós grup de preveres vinculats a la institució des dels seus inicis.



A la celebració hi van participar activament membres de l’AMPA, exalumnes, exmestres i personal docent actual, a més d’un nombrós grup d’infants que va presentar davant l’altar les espelmes de la pau. Tot seguit, a la sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari, va tenir lloc la presentació del llibre commemoratiu a càrrec de la presidenta d’Òmnium Cultural del Tarragonès, Rosa Maria Codines. Hi van assistir, també, el vicari general de l’arxidiòcesi, Joaquim Fortuny; el director del Col·legi, Pablo Muñoz; el director de la Fundació Sant Fructuós, Francesc Ortiz; el Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Enric Puig i el conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca; la inspectora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona de la Generalitat de Catalunya, Teresa Freixes, entre d’altres autoritats i membres de la comunitat educativa.



En finalitzar la presentació, la comunitat educativa es va reunir davant la capella de Sant Pau per fer un brindis i visitar l’exposició commemorativa que fins el 22 de febrer estarà disponible al hall del Centre Tarraconense el Seminari. El llibre dels 50 anys pot adquirir-se, per ara, a la consergeria del centre, en horari de dilluns a divendres de 8 a 17.30 hores.