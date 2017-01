Més de 800 alumnes de Tarragona envien cartes a infants refugiats a Grècia pel Dia de la No-Violència

Tots els centres educatius de la ciutat han celebrat el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau al Palau Firal i de Congressos

Redacció

Actualitzada 30/01/2017 a les 15:32

Més de 800 alumnes dels centres educatius de Tarragona han celebrat, aquest dilluns, el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau al Palau Firal i de Congressos. L'acte, anomenat Cartes per la Pau, és una de les activitats que contempla el projecte ‘Educació per la Pau’ –del qual se celebra enguany la cinquena edició–, obert a tots els centres educatius de la ciutat, amb la voluntat d’impulsar línies de treball sobre l’educació per la pau que puguin ser desenvolupades i assumides pel major nombre d’escoles de la ciutat, a través d’activitats compartides i de l’avaluació de les mateixes.



Enguany el lema escollit ha estat 'Cartes per la Pau', una reflexió sobre l’actual situació dels migrants i les persones refugiades, que els infants participants han fet a partir del projecte d’intercanvi de correspondència entre els alumnes de les escoles de Tarragona amb els nens i nenes del camp de refugiats de Petra Olympous a Grècia, que s’ha desenvolupat durant el primer trimestre del curs. Des dels 13 centres educatius participants a la iniciativa s'han enviat més de 800 cartes, entre les quals els de l'alumnat de l'ONCE, que van redactar algunes de les seves cartes en braille. La major part de les cartes han estat redactades en anglès per facilitar la comunicació.



L’acte ha comptat amb la lectura en veu alta d’algunes de les cartes enviades i de la projecció de vídeos de testimonis d’infants refugiats. A més, també hi ha hagut diferents intervencions musicals interpretades pels diferents grups participants, així com per l’actuació de les escoles d’Educació Especial. L’acte ha finalitzat amb la lectura del manifest de la campanya 'Casa nostra, casa vostra'.



El projecte d’Educació per la Pau està impulsat pel Grup de Tarragona de la xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania global d’Oxfam-Intermón, amb el suport i la participació de l’Ajuntament de Tarragona, Ciutat Educadora, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, el centre d’informació Europe Direct Tarragona, l’Escola Municipal de Música. L’acte del Palau de Congressos ha estat una realitat gràcies al treball dels següents centres educatius: Col·legi El Carme, Col·legi La Salle Torreforta, Col·legi Vedruna-Sagrat Cor, Escola Pau Delclòs, Escola de Pràctiques, Escola Saavedra; escoles d’educació especial Estela, Sant Rafael, La Muntanyeta i Solc i els instituts Pons d’Icart i Torreforta, així com de l’ONCE. Els alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona han recollit gràficament les diferents activitats de l’acte.