El Teatre Tarragona acull avui els primers Premis Fòrum Comerç

El trofeu que s’entregarà als guardonats l’ha creat Joan Blázquez i l’acte començarà a les 20 hores

Redacció

Actualitzada 29/01/2017 a les 20:31

El Teatre Tarragona serà escenari, avui dilluns, de l’entrega de la primera edició dels Premis Fòrum Comerç. L’acte s’iniciaà a les 20 hores. Aquesta iniciativa, organitzada per la regidoria de Comerç de l’Ajuntament, compta amb la col·laboració de la patronal Pimec i té com a objectiu premiar i reconèixer la feina que fan els empresaris i comerços al detall de la ciutat.



A la gala es reconeixeran tres categories de premis. D’una banda, l’homenatge als establiments que compleixen 25, 40, 50, 60, 75 i 100 anys, als quals se’ls obsequiarà amb un diploma acreditatiu. D’altra banda, es lliuraran sis Premis Fòrum Comerç Tarragona, entre els quals hi ha Premi al Mercat Central, Premi de reconeixement al comerç històric, Premi comerç just, Premi al gremi artesà, Premi a l’empresa de l’any dins de la categoria grans formats comercials i Premi al millor aparador anual.



En la presentació de la convocatòria d’aquest nous premis, la regodira de Comerç, Elvira Ferrnado, va avançar que el Premi al Mercat Central s’atorgarà a l’empresa municipal Espimsa. D’altra banda, cal dir que en la categoria de Comerç 2016 es lliuraran tres premis més: al millor comerç minorista urbà de Tarragona, al millor establiment comercial de Ponent i al millor de Llevant, amb l’objectiu que tots els barris de la ciutat puguin sentir-se representants. El guardó consistirà en una estatueta creada pel joier Joan Bláquez. El trofeu està fet amb resina i capes de níquel, coure i bronze, i està inspirat en una columna del Fòrum Romà.