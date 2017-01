De la presó de Pilats al convent de les Oblates: Tarragona reviu el trasllat de preses del 39

La repressió de l'època, amb molts empresonaments, va obligar a conduir a les dones a un altre emplaçament

Tarragona va reviure aquest dissabte al vespre el trasllat de preses que es va produir el 6 de juny del 1939 de la presó de Pilats al convent de les Oblates. La recreació, organitzada pel Fòrum de Tarragona per la Memòria, ha aconseguit reunir més d'un centenar de dones per reproduir la situació que es va viure mesos després de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, al gener del mateix any.



«La repressió va ser tan dura, s'estava empresonant tanta gent, que a la presó de Pilats ja no cabien i les dones es van traslladar al convent», va explicar el coordinador de l'entitat organitzadora, Xavier Tolosana. El Fòrum va fer una crida a dones d'entre 18 i 70 anys que volguessin participar interpretant les preses, que segons els documents en van ser 152.



Aquest acte, que és la primera vegada que se celebra, queda emmarcat en les jornades per la memòria històrica i Tolosana va voler recordar que aquest no ha estat «un acte de batalleta urbana de la guerra civil», sinó «una conducció de preses». Amb tot, la ciutadania ha respost molt bé a la iniciativa i unes 200 persones hi han participat activament, moltes de les quals són familiars de represaliats.