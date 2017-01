L'agressor ha estat aïllat, però l'agredit continua dins del mòdul de joves

28/01/2017

El presumpte violador de la seva neboda de cinc anys va patir una agressió dins del centre penitenciari Mas d'Enric. Els fets van tenir lloc aquest divendres al matí, quan l'home, de 19 anys, va ser agredit per un intern i increpat per d'altres.



Aquesta setmana el Jutjat d'Instrucció número 3 de Tarragona en funcions de guàrdia va decretar presó per a aquest jove per haver agredit sexualment la seva neboda de tan sols 5 anys. La menor va revelar els fets aquest dilluns a la seva mare, mentre aquesta l'estava banyant i, quan aquesta va demanar explicacions al seu germà, ell va reconèixer els fets. El metge pediatre i un forense van confirmar que la nena va patir una penetració anal.



En ser ingressat a la presó, l'equip directiu de Mas d'Enric va decidir ubicar-lo al mòdul de joves, ja que no preveia la repercussió mediàtica que tindria el cas, i que aquesta podria provocar-li problemes al violador.



Ara mateix, l'agressor del jove està aïllat al departament de règim tancat, mentre que l'agredit continua al mòdul de joves. Els interns que comparteixen mòdul amb ell no han volgut sortir en la seva defensa per dos motius: el primer, perquè no volen tenir problemes i, el segon, perquè podrien perdre els permisos de sortida.



L'equip directiu de Mas d'Enric continua negant-se a aïllar preventivament als interns amenaçats, tot i que no poden garantir la seva seguretat. Cal apuntar que en bona part de la jornada, només un vigilant es dedica a controlar la seguretat del mòdul.