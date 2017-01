L'Escola d'Art i Disseny distingueix públicament els millors treballs dels alumnes

Els premis Taronja, amb apartats per a les cinc especialitats del centre, arriben a la vuitena edició

Actualitzada 27/01/2017 a les 10:04

Els guanyadors de les diferents categories han estat enguany:

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona ha lliurat aquest dijous els Premis Taronja, que han arribat enguany a la seva vuitena edició per reconèixer els millors projectes finals de l’alumnat del centre. Els guardons premien la seva feina personal i culminen la tasca d’aprenentatge artístic desenvolupada al llarg de la seva trajectòria acadèmica.- María Carmen Peralta, Premi Taronja d’arts al Mur- Sílvia Iglesias, Premi Taronja d'il·lustració- Olga Hurtado, Premi Taronja de fotografia- Bàrbara Arnau, Premi Taronja de joieria-Arnau Matas, Premi Taronja de gràfica publicitària.El lliurament dels premis es va fer a l’Espai Piscina de l’Escola d’Art. L'acte va estar amenitzat i presentat per la companyia Piccola Orquestra, i va servir per inaugurar aquesta zona del centre com a espai polivalent per a exposicions i esdeveniments. Coincidint amb la gala, s’ha inaugurat la mostra que recull els treballs guanyadors i una selecció dels millors projectes finals i projectes integrats del curs 2015/2016.L’acte va comptar amb la presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; del diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella; així com de l’equip directiu i d’alumnes i ex alumnes del centre.Els Premis Taronja reconeixen els millors projectes finals presentats en les diverses especialitats d’estudis reglats que imparteix el centre: arts del mur, il·lustració, fotografia, joieria artística i gràfica publicitària. Els estudis d'animació i gràfica interactiva encara no compten amb representació en aquests premis ja que tot just aquest curs en sortiran les primeres promocions.