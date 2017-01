L'equip d'infermeria del Joan XXIII i del Verge de la Cinta destaca pel seu gran compromís

Així ho detalla un estudi internacional sobre la detecció precoç de complicacions per cures de catèters

Redacció

Actualitzada 27/01/2017 a les 11:00

Els equips infermers dels Hospitals Joan XXIII de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa, que formen part de l'Institut Català de la Salut (ICS) han pres part en l'estudi internacional One million catheter, que està impulsat per un grup d'infermers investigadors de la Western Sydney University i a Griffith University, d'Austràlia, sobre l'ús de catèter perifèrics.



Allí s'ha determinat que els professionals d'ambdós centres tarragonins tenen un gran compromís en aquest tipus de casos, tant pel que fa a vigilància activa, com per a la prevenció de compilcacions, la qualitat en la prestació de cures o la seguretat de les persones ateses.



Els catèters perifèrics s'utilitzen per treure sang i administrar tractaments, com líquids intravenosos, medicaments o transfusions de sang. Als 8 hospitals de l'ICS que hi ha arreu de Catalunya es van requerir 144.000 catèters d'aquest tipus.