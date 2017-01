Eudald Carbonell viatja fins a Eritrea en una nova campanya d'excavacions

En aquesta conca, durant les últimes quatre campanyes de camp realitzades el 2012, 2013, 2014 i 2016, l’equip d’investigació ha localitzat una sèrie estratigràfica molt completa que va des de fa més de 6 milions d’anys fins pràcticament l’actualitat, i en ella s’han trobat fòssils de grans mamífers (elefants, hipopòtams, porcs, grans bòvids, gaseles, cavalls, hienes) i altres vertebrats com cocodrils i tortugues, a més d’abundants industries lítiques, algunes d’elles molt antigues, del Plistocè inferior, ara en procés de datació i que podrien tenir més de dos milions d’anys d’antiguitat.



L’equip de treball i investigació inclou també l’arqueòleg Xosé-Pedro Rodríguez Álvarez, cap de recerca de l’IPHES; els paleontòlegs Tsegai Medin, eritreu adscrit a l’IPHES a través d’una beca postdoctoral finançada per les fundacions Atapuerca i Palarq, a parts iguals; Sergio Ros-Montoya, arqueòleg a la Universidad de Málaga, i el cooperant granadí Francisco Pérez Benitez, a més de diversos membres adscrits al Museu Nacional d’Eritrea, com el seu director el Dr. Yosief Libsekal, i el Sr. Dawit Araia.



Així mateix, entre el 27 de febrer i el 2 de març, el projecte d’investigació d’Engel Ela-Ramud serà presentat al Youth Mobile Festival Barcelona (YoMo Barcelona), que se celebrarà en el marc del Mobile World Congrés 2017, a la Fira de Montjuïc, on més de 20.000 estudiants d’ESO i batxillerat, de Catalunya i tota Espanya, es traslladaran a Barcelona al llarg dels quatre dies per participar en aquest mostrador internacional de la ciència i la tecnologia. Es donarà a conèixer a través de 'La ciència al teu món', una iniciativa impulsada per importants centres d’investigació i professionals de la comunicació, en col·laboració amb educadors i experts en tecnologies.



El projecte d’investigació sobre Engel Ela-Ramud porta per títol 'Cuna de la Humanidad: Eritrea-Valle del Rift', està finançat per la Fundación Palarq i gestionat des de la Fundación Atapuerca.

La depressió de Danakil és una de les regions més inhòspites del món. És un desert pedregós on pràcticament tots els dies de l’any se superen els 50ºC i inclús els 55ºC, i en comptades ocasions es baixa dels 20ºC. Està habitada per la tribu dels Afar, que viuen encara en unes condicions molt precàries, en barraques de pedra i troncs, amb moltíssima escassetat d’aigua, i amb una economia basada en el pasturatge de petits ramats de cabres, ases i camells que suporten bé la calor i la set.