La decisió s'ha pres pels col·lectius de l'Esquerra Independentista i el veuen necessari per posa fi als «abusos» de la Guàrdia Urbana

ACN

Actualitzada 27/01/2017 a les 12:33

Els col·lectius de l'Esquerra Independentista, entre els quals hi ha la CUP, presentarà un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem per la sentència del cas Bershka, que condemna a tres mesos de presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat a tres activistes feministes. El portaveu d'EI Jordi Romeu ha denunciat aquest divendres que la sentència de l'Audiència de Tarragona va ser «dictada abans de judici» i que els «abusos de la Guàrdia Urbana queden impunes». La decisió de presentar recurs s'ha pres després de manera col·lectiva. La regidora de la CUP a Tarragona, Laia Estrada, condemnada pel cas, ha explicat que presentar recurs és necessari si «es vol posar fi a totes les situacions d'abús per part d'alguns agents». El recurs està jurídicament preparat i pendent d'admetre i formalitzar.