Denuncien tracte de favor a pacients de mútua en hospitals concertats

S’han recollit 8.000 signatures per posar fi al que succeeix a Santa Tecla i al Sant Joan de Reus

Actualitzada 27/01/2017 a les 08:00

«Si ets usuari del CatSalut, per fer-te una operació tens un temps d’espera que pot anar de l’any als dos anys, vulnerant completament la legislació dels terminis màxims d’espera, però en canvi, si tens mútua o pagues de la teva butxaca, en comptes de dos anys t’ho fan en dos mesos o en dues setmanes amb el mateix metge, els mateixos treballadors, en el mateix edifici i a la mateixa sala d’operacions», denunciava ahir Xavi Milian un dels portaveus del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública. Apunta que és el que està succeint als centres hospitalaris concertats, «pagats amb els diners de tots els ciutadans» a través de la Generalitat, concretament, «al Sant Joan de Reus i a Santa Tecla». Així ho assegurava l’activista, moments abans d’entregar a la seu de Salut a Tarragona, les més de 5.000 signatures que han recollit en els darrers mesos a la ciutat i barris –d’altres 3.000 de Reus s’entregaran properament–, en contra d’aquesta dualitat.



Segons l’activista, la mútua imposa una sèrie de condicions als centres hospitalaris, que acaben produint un clar perjudici als pacients de la Seguretat Social en vers els que tenen assegurança, el que acaba generant usuaris de primera i de segona categoria: «Per exemple, Adeslas diu que si el seu pacient ha d’estar ingressat, ha de tenir dos llits, un per ell i un altre per l’acompanyant. També pot exigir unes hores de televisió gratuïta o premsa diària, o un esmorzar especial, quan la resta de pacients del CatSalut no poden tenir-ho», apuntava el portaveu. Això, que ja succeeix en diversos centres del territori, podria passar també als de titularitat 100% pública que gestiona l’Institut Català de Salut, com ara el Joan XXIII de Tarragona, si els plans del Departament de Salut es mantenen.



Segons garanteixen membres de la CUP integrats a la plataforma, durant la negociació dels pressupostos d’aquest 2017, el conseller Toni Comín i el director del Servei Català de Salut, David Elvira, es van negar en rotund a eliminar el projecte. «El conseller va dir que en el moment que pogués ho voldria tirar endavant, al·legant que és una font extraordinària d’ingressos», apuntava Milian.



De fet, la mesura va arribar a aprovar-se a l’abril del 2015 quan la conselleria estava en mans de Boi Ruiz, però un mes després, per la pressió parlamentària, va quedar sense efecte. En aquesta instrucció, la 05/2015 del CatSalut, es reflectien fins i tot els cànons que es cobrarien a les mútues, el règim de lloguer i les possibles incompatibilitats del personal sanitari dels hospitals públics.

El delegat sindical de la CGT a Joan XXIII, Agustí Aragonés, va assegurar que seguirien batallant i informant d’aquests fets a la ciutadania per frenar els plans.