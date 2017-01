Els mons artístics de Felícia Fuster i Mercè Modol es creuen al Museu d'Art Modern de la Diputació

'Plural femení. El diàleg' es pot visitar fins al 5 de març

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 11:36

El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) tanca els actes commemoratius del 40è aniversari amb la darrera de les exposicions del cicle Plural femení, protagonitzat per dones creadores vinculades al Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre.



En aquest cas, les escollides són la pintora, poetessa i traductora Felícia Fuster (Barcelona, 1921- París, 2012) i la ceramista i pintora Mercè Modol (Terrassa, 1934). El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va presidir aquest dimecres la inauguració de la mostra Plural femení.



El diàleg, juntament amb Mercè Modol; el comissari de l'exposició, Antonio Salcedo; la directora del Museu, Rosa Ricomà, i la presidenta de la Fundació Felícia Fuster, Enrica Mata. Han assistit a l'acte, així mateix, el diputat de Cultura de la Diputació, Joan Olivella; el diputat de la Diputació Jordi Cartanyà; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Marc Ayala, i el director del Museu de Valls, Jordi París. La inauguració ha aplegat un nombrós públic.



Felícia Fuster va crear la seva obra a París (hi va viure 60 anys), i Mercè Modol sempre a Valls (hi resideix des que tenia 10 anys).



En la mostra del MAMT, les obres de totes dues artistes protagonitzen un diàleg imaginari, malgrat que elles no es van arribar a conèixer. Un diàleg entre dues creadores que han viscut experiències molt diferents: una en una població de l'interior del país i l'altra en un dels centres de creació artística més importants del món, però mantenint la relació amb Catalunya.



Pintura, escultura, gravats, ceràmica, instal·lacions, integren aquesta mostra, amb camins que se separen i a la vegada s'entrecreuen. L'exposició Plural femení. El diàleg es pot visitar fins al 5 de març.