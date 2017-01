Els desocupats cauen de 21.700 persones el 2016 a Tarragona

La taxa d'atur es fixa en el 17,41%

Actualitzada 26/01/2017 a les 14:07

El nombre de persones sense feina a la demarcació de Tarragona el 2016 es va situar el quart trimestre en 65.700 persones, cosa que suposa 5.600 aturats menys que el trimestre anterior (-7,85%), i 21.700 aturats menys que el 2015, un 24,83% menys, segons l'Enquesta de la Població Activa(EPA) que publica trimestralment l'Institut d'Estadística espanyol. La taxa d'atur a Tarragona es va situar en el 17,41%, més de set dècimes per sota en relació amb el tercer trimestre (18,13%) i 4,45 punts percentuals menys que la registrada el quart trimestre del 2015 (21,86%).



Es tracta de la taxa d'atur més baixa fins ara registrada a la demarcació des del tercer trimestre del 2009 (16,16%). L'ocupació a Tarragona va sumar 311.700 persones, 800 ocupats menys que fa un any, el 0,26% menys, i suposa la primera disminució de l'ocupació al tancar un any a Tarragona des del 2012.

En relació amb el tercer trimestre, el nombre de persones ocupades va disminuir a Tarragona de 10.300 persones. La disminució anual de l'atur a Tarragona el 2016, 21.700 persones, és la caiguda en xifres absolutes més gran fins ara registrada al tancar un any a la demarcació i la més gran en termes interanuals des que comença el 2002 la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística.



Per sectors, la construcció i els serveis veuen com l'ocupació cau mentre que l'agricultura i la indústria registren increments de llocs de treball al tancar l'exercici del 2016 en relació amb el 2015.L'Agricultura, amb 18.200 ocupats, veu augmentar els nombre de llocs de treball a Tarragona en 1.600 persones el 2016 en relació amb el 2015, el 9,64% més. La indústria, amb una plantilla a la demarcació de 58.000 ocupats, augmenta l'ocupació en 4.300 persones en relació amb el 2015, el 8,01% més. Per contra, el sector serveis va acumular 214.600 treballadors, 4.000 persones menys que fa un any, l'1,83% menys que fa un any. Després dels serveis, qui va destruir més ocupació va ser la construcció que ocupava al tancar el 2016 a 21.000 persones, 2.400 menys que fa un any, el 10,26% menys que fa un any.