Detingut a Tarragona intentant pagar amb bitllets de 50 euros falsos

L'establiment va avisar la Guàrdia Urbana, que va comprovar que tots els diners que duia eren falsificats

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 09:54

La Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir aquest dimecres a les 22.17h., a un home acusat d’un presumpte delicte de falsedat de moneda i timbre. Al voltant de les 21.00h., la policia local va ser avisada per un establiment comercial perquè un client volia abonar un article amb un bitllet de 50 euros presumptament fals.



Un cop al lloc dels fets, l’home va assegurar que no sabia que era un bitllet fals. Els agents van registrar-lo i li van trobar un altre bitllet fals. A preguntes de la Guàrdia Urbana, l'home va manifestar que els bitllets procedient del cobrament d'un lloguer d’un equip de llums d’un home de Vinaròs. En concret, afirmava, va rebre 750 euros en un sobre i creia que eren de curs legal.



Els agents van comprovar que la resta dels diners que tenia també eren falsos, per la qual cosa el van detenir per un presumpte delicte de falsedat de moneda i timbre.